Conferência aborda violência sobre idosos

A Unidade de Geriatria do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada promove no dia 16 uma conferência para abordar a violência sobre idosos.



A iniciativa começa às 9h00 e vão ser abordadas matérias jurídicas, médico-legais e clínicas. A conferência vai ser transmitida por videoconferência para o hospital da Horta, na ilha do Faial, e via 'Skype' para o hospital de Angra do Heroísmo, na Terceira.