Condutor envolvido em acidente que vitimou fatalmente jovem conduzia embriagado

Segundo o relatório da atividade policial nos Açores, o homem, de 45 anos, conduzia um automóvel com uma taxa de 1,98 gramas de álcool por litro de sangue e foi interveniente no acidente, de uma forma não especificada no documento.

Fonte policial referiu à agência Lusa que o acidente se deu início da noite de quinta-feira, mas não adiantou mais pormenores, inclusive informações sobre a vítima mortal.