Três barras do continente estão hoje fechadas à navegação e outras cinco condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, informa a Marinha.



De acordo com a informação disponibilizada no site da Marinha, estão fechadas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora e Esposende.

Condicionadas ao tamanho das embarcações estão as barras da Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro, Fogueira da Foz e São Martinho do Porto.

Nas ilhas estão condicionadas as barras das Lajes do Pico e da Madalena do Pico, na ilha do Pico.

A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional alertaram na segunda-feira para o agravamento severo do estado do mar a partir de quarta-feira, nos Açores, e de quinta-feira, no continente, aconselhando a tomada de medidas de prevenção.

Segundo a Marinha Portuguesa, este agravamento é considerado de “risco”, pelo que devem ser tomadas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram no mar, nas infraestruturas portuárias e outras áreas ao longo da costa.

A instabilidade poderá atingir ondas com altura de oito a 10 metros ao longo de toda a faixa litoral do continente.