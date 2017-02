Concurso sobre cidadania europeia para alunos açorianos

O Governo dos Açores, no âmbito das comemorações do Dia da Europa, que se assinala a 9 de maio, promove um concurso de trabalhos multimédia sobre cidadania europeia para alunos do ensino secundário e profissional.



Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, a iniciativa pretende "apelar à reflexão dos jovens açorianos sobre a cidadania europeia" e a uma participação "mais ativa no projeto europeu". O concurso vai apurar os nove melhores trabalhos, um por cada ilha do arquipélago, que serão transmitidos pela RTP/Açores entre 1 e 9 de maio, e a equipa com o melhor vídeo é premiada com uma viagem a Barcelona.