Concurso para construção do Centro Intergeracional dos Arrifes publicado hoje em Jornal Oficial

O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Solidariedade Social, publicou hoje em Jornal Oficial o concurso público para a empreitada de construção do Centro Intergeracional dos Arrifes.



De acordo com nota do Gacs, a empreitada, inscrita na Carta Regional de Obras Públicas, representa um investimento do Governo dos Açores de 2,3 milhões de euros e tem um prazo de execução de 420 dias.



Este investimento representa mais uma resposta social às necessidades de inúmeras famílias do concelho de Ponta Delgada, integrando-se na estratégia desenvolvida pelo Governo dos Açores para o alargamento e requalificação da rede de equipamentos sociais da Região.