Concluídos trabalhos de reforço de segurança do Buraco de São Pedro

A Associação Norte Crescente em parceria com o Governo Regional dos Açores já concluiu os trabalhos de reforço da segurança do Buraco de São Pedro, um monumento geológico na ilha de São Miguel com interesse turístico.



"Colocou-se uma proteção, inexistente até então, que garante a segurança dos visitantes, proibindo inclusive o acesso às zonas mais perigosas, garantindo-se que se admire em segurança este magnífico monumento geológico", refere a Associação Norte Crescente em comunicado, acrescentando que o monumento localiza-se na freguesia dos Fenais da Luz, concelho de Ponta Delgada. O Buraco de São Pedro é "uma cavidade com um diâmetro de 30 metros e altura de 40 metros, muito pouco conhecida e que importa promover, mas preservando com equilíbrio e sobretudo a segurança das pessoas", acrescenta a mesmo comunicado.