Concessionário afastado do bar da praia do Pópulo

Tribunal Central Administrativo do Sul decidiu a favor da Junta de Freguesia do Livramento afastando o atual concessionário do bar que está com rendas em atraso há três anos.



Destaque fotográfico para um movimento que pede o encerramento do parque zoológico da Povoação, alegando a falta de condições para os animais. Perda de único multibanco preocupa Calhetas. Fundopesca ativado para pescadores de todas as ilhas.