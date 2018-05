Concerto 'Pérolas do Barroco' na Ribeira Grande

O Museu do Franciscanismo, localizado na Ribeira Grande, acolhe, esta sexta-feira, pelas 20h30, o concerto 'Pérolas do Barroco'.

O concerto insere-se nas comemorações do Dia Internacional dos Museus e pretende registar o restauro do órgão de tubos do Museu Vivo do Franciscanismo, "instrumento musical que voltará a ser tocado depois de praticamente um século de inatividade", pode ler-se numa nota informativa municipal.

A música erudita barroco que se ouvirá naquele museu ribeira-grandense será interpretado pela soprano Andreia Colaço, acompanhada por Carla Cordeiro (violoncelista) e Svetlana Pascoal (pianista/organista).