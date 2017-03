Concerto pela Orquestra de Câmara de Ponta Delgada no domingo

Os Paços do Concelho de Ponta Delgada, nos Açores, acolhem no domingo, pelas 17h00, um concerto pela Orquestra de Câmara de Ponta Delgada, sob a Direção Musical de Grigori Spektor.



A Orquestra de Câmara de Ponta Delgada é composta por Grigori Spektor, Natália Zhilkina e Lídia Sousa (Violino I), Amâncio Cabral e Filipe Passos (Violino II), Maria Francisca Vilela e Shelley Ross (Viola), Michael Ross (Contrabaixo), Yuri Pankiv (Flauta), Teresa Carvalho, Natália Ferraz e Ana Vilela (Violoncelo).

Este agrupamento, inicialmente formado por professores do Conservatório Regional de Ponta Delgada, surgiu no ano de 2002, então com a designação de Orquestra de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada.