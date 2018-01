Concerto em dia de reis no Teatro Ribeiragrandense

Este sábado, a partir das 17h00, o Teatro Ribeiragrandense abre gratuitamente as suas portas ao público para o concerto de reis 'Duo Opus 4', que será protagonizado por Ana Marques e Lisa Tavares.

De acordo com uma nota informativa municipal, Ana Marques iniciou os seus estudos musicais aos oito anos, na Academia de Música de Santa Cecília, na classe da professora Leonor Fernandes. Em 2004, concluiu a licenciatura em piano na Escola Superior de Música de Lisboa, na classe do professor Jorge Moyano. Participou em diversas masterclasses com os professores Artur Pizarro, Nelly Ben-Or, Leonor Morales, Pedro Burmester, Guigla Katsarava, Christophe Simonet e Sarah Buechner.

Entre 2005 e 2007 estudo na École Normale de Musique de Paris, na classe de piano do professor Guigla Katsarava, e também no Conservatório Claude Debussy, na classe de música de câmara do professor Jean Louis Caillard. Concluiu, em 2012, o mestrado em piano e, atualmente, é professora na Academia de Música de Santa Cecília.

Segundo a mesma nota de imprensa, Lisa Tavares iniciou os seus estudos musicais na Academia de Música da Ribeira Grande e, posteriormente, no Conservatório Regional de Ponta Delgada. Licenciou-se em piano na Escola Superior de Música de Lisboa, em 2005.

Frequentou vários cursos de técnica de interpretação pianística em Portugal e no estrangeiro com os professores Igor Blagodatov, G. Bolkhovitinova, Lee Harper, O. Maione e J.P. Armengaud, entre outros. De 2001 a 2008 manteve, com regularidade, aulas de aperfeiçoamento em Portugal e França.

No ano de 2011, terminou o mestrado em Pedagogia do Instrumento, na vertente de Música e Artes Performativas, sob orientação da pianista Ana Telles, no Instituto Piaget, de Almada. Em 2012, concluiu o mestrado em Ensino de Música e, atualmente, é professora de piano no Instituto Gregoriano de Lisboa.