Concerto do Orfeão de Nossa Senhora do Rosário

A igreja de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Lagoa, acolhe na quarta-feira um concerto protagonizado pelo Orfeão Nossa Senhora do Rosário .

O concerto insere-se no programa cultural das festas de Nossa Senhora do Rosário e conta com a participação dos coros litúrgicos de Santa Clara e do Porto Formoso, revela nota da autarquia.



Trata-se de um concerto que tem o apoio logístico da autarquia lagoense e que já se tornou tradição por esta altura de festividades religiosas.

Refira-se que, o Orfeão Nossa Senhora do Rosário foi fundado no dia 13 de outubro de 1999, por iniciativa de João Leite, pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, contando com a colaboração do seu primo José Leite, que assumiu a regência e a direção musical.

É um grupo composto por cerca de 40 elementos, com idades compreendidas entre os 12 e os 70 anos, repartidos por quatro naipes: sopranos, contraltos, tenores e baixos.