Concerto de Susana Baca no Teatro Micaelense

A artista peruana Susana Baca, considerada uma das últimas divas da música latino-americana, atua no sábado, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.



Segundo uma nota de imprensa do Teatro Micaelense, a cantora dará um concerto composto por sonoridades do álbum "Afrodiaspora" (2011), temas do cancioneiro afro-peruano e alguns inéditos que farão parte do novo disco, que começará a gravar em janeiro de 2018.

Susana Baca nasceu em Lima a 24 de maio de 1944, recebeu um Grammy em 2002 pelo disco "Lamento Negro e, em 2011, pela colaboração com o grupo Calle 13, na canção "Latinoamérica".