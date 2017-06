Concerto de piano e violoncelo em São Miguel e Terceira

A Direção Regional da Cultura promove, a 9 de junho, em São Miguel, e, no dia seguinte, na Terceira, a realização de concertos de piano e violoncelo, no âmbito da Temporada Artística 2017.



Os concertos, com António Rosado e Filipe Quaresma, terão lugar sexta-feira no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, e sábado no Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória.

O programa inclui três sonatas de Luís de Freitas Branco, Claude Debussy e César Franck, num repertório que contempla as riquíssimas sonoridades da música da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX.

Os bilhetes para o concerto em Ponta Delgada estão disponíveis no Teatro Micaelense, de terça a sábado, das 14h00 às 19h00 e, no dia do espetáculo, das 16h30 às 21h30, ou online em www.bol.pt.

Para o espetáculo na Praia da Vitória, os bilhetes estão disponíveis na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, de segunda a sábado, das 9h00 às 19h00 e, no dia do espetáculo, na bilheteira do Auditório do Ramo Grande, das 19h30 às 21h30, ou online em www.ticketline.sapo.pt.