Concerto de Natal na Sé de Angra reúne 17 grupos corais

A Sé de Angra acolhe no dia 18 de dezembro um concerto de Natal, que reunirá 17 grupos corais, 14 litúrgicos e três não litúrgicos, dirigidos pelo maestro padre Duarte Rosa.



A organização do evento está a cargo da Comissão Diocesana de Música Sacra e da Delegação de Ilha do Serviço Diocesano da Pastoral da Cultura, tendo início previsto para as 15:30 (mais uma hora em Lisboa).

Além de peças do Advento e de Natal, o concerto incluirá duas leituras bíblicas, que serão comentadas pelo bispo de Angra, João Lavrador, com vista à preparação do Natal.