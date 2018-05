Concerto de música barroca no Convento dos Franciscanos

O Convento dos Franciscanos, localizado na Lagoa, vai acolher, este sábado, às 16h00, um concerto didático de música barroca com obras de Johann Sebastian Bach e Henry Purcell.

O concerto surge integrado na X Feira do Livro e, segundo uma nota informativa municipal, contará com a interpretação dos professores Brígida Ferreira e André Costa e de alunos do Conservatório Regional de Ponta Delgada.



A atuação dos músicos, aprofunda a mesma nota, será intercalada com momentos em que serão dadas informações e contadas histórias, quer sobre as obras interpretadas, quer sobre os seus autores.

Recorde-se que a X Feira do Livro “Patrimonia” - assim intitulada em homenagem ao Ano Europeu do Património Cultural - decorre de 14 de abril a 13 de maio, reservando vários momentos culturais, exposições, workshops e performances.