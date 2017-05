Concerto de jazz na biblioteca pública

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, vai ser palco no sábado de um concerto pelo Wave Jazz Ensemble, com a presença do saxofonista Pedro Moreira



Segundo o gabinete de imprensa do Governo dos Açores, o concerto será acompanhado por uma projeção multimédia didática que “permitirá contextualizar os temas interpretados na época e subgénero em que se integram”, bem como notas alusivas ao compositor. O Wave Jazz Ensemble é um quinteto composto por Antonella Barletta, Nuno Pinheiro, Paulo Borges, Paulo Cunha e Rui Melo, que teve origem a partir da Orquestra AngraJazz.