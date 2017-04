Concerto da Orquestra Regional Lira Açoriana assinala início da Temporada Artística

A Direção Regional da Cultura promove quinta-feira, 13 de abril, pelas 21h30, em Angra do Heroísmo, a realização de um concerto pela Orquestra Regional Lira Açoriana, que assinala o arranque da Temporada Artística 2017.



O programa do concerto, que terá lugar no Teatro Angrense, inclui a interpretação de peças de Ralph Vaughan Williams, Joly Braga Santos, Carlos Garcia e Bernard Gilmore, além do conhecido tema açoriano “A Bela Aurora”.

Este espetáculo, com direção artística de Alberto Roque, maestro convidado para o biénio 2017/2018, contará com a presença da soprano Sandra Medeiros.

O Projeto Lira Açoriana, depois de ter reiniciado a sua atividade em 2015, prossegue este ano o seu propósito de formação, estando presentes neste concerto mais de meia centena de jovens músicos e uma dezena de formadores.

Este projeto vai dinamizar, ainda este ano, a realização de um segundo estágio na ilha do Pico, de 28 de agosto a 3 de setembro, que inclui a realização de um concerto de apresentação pública.

O concerto da Orquestra Regional Lira Açoriana que terá lugar a 13 de abril é de entrada livre, mas os interessados devem levantar previamente os bilhetes na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, das 8h30 às 16h00 e no Teatro Angrense, no dia do espetáculo, a partir das 19h30.