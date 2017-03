Concerto com a banda "The Soaked Lamb" no sábado

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, apresenta no sábado, às 22h00, com entrada livre, um concerto com a banda "The Soaked Lamb".



"Esta banda integra o escritor Afonso Cruz, que participa em duas sessões da iniciativa 'Encontro com o Escritor', promovida por aquela biblioteca", informa uma nota de imprensa do executivo açoriano. Neste concerto, a banda, que integra seis músicos, mas mais de uma dezena de instrumentos, vai apresentar um repertório de originais inspirado nas tendências da música americana da primeira metade do século XX.