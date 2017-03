Concerto assinala aniversário do Comando Operacional do Açores

As comemorações do XXIV aniversário do Comando Operacional dos Açores encerram na sexta-feira, no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, com um concerto.



Em palco vão estar mais de 100 elementos da Banda Militar dos Açores, "acompanhados por músicos do Conservatório Regional de Ponta Delgada e pelo Coro Sinfónico do Coral de São José", informa o coliseu. O concerto conta com a orientação dos maestros Délio Gonçalves, Hélio Soares e Luís Filipe Carreiro.