Concerto angaria verbas para a luta contra o cancro na ilha Terceira

A Sociedade Recreio Lajense e António Cassapo vão realizar a 7 de abril um concerto no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo para angariar dinheiro para a luta contra o cancro.



O concerto será dedicado ao "melhor do rock português" e conta com o apoio do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, adianta a organização num comunicado de imprensa.

Os bilhetes para o evento têm um custo de três euros e podem ser adquiridos na sede da Sociedade Recreio Lajense, Junta de Freguesia da Vila das Lajes ou na sede do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro.