Compra de produtos alimentares aumentou 12%

A compra de produtos alimentares nas grandes superfícies comerciais dos Açores aumentou cerca de 12% em abril, comparativamente com o período homólogo de 2016, segundo o Serviço Regional de Estatística



"Os indicadores estatísticos conhecidos referentes à venda de comércio a retalho de produtos alimentares são mais uma confirmação do crescimento e da retoma económica que se verifica nos Açores”, afirma o vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, citado pelo gabinete de imprensa do executivo açoriano.

Sérgio Ávila destacou que este crescimento “confirma o aumento significativo do rendimento disponível das famílias, um crescimento significativo da atividade económica e, particularmente, uma dinâmica consistente no que concerne à evolução dos indicadores de produção e rendimento”.