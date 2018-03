Comportamentos demográficos debatidos na Biblioteca Pública da Horta

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, esta sexta-feira, pelas 18H30, a realização de uma conferência intitulada “Afinidades e contrastes em comportamentos demográficos no ex-Distrito da Horta, os casos do Pico e do Corvo nos séc. XVIII - XX”.

A sessão será conduzida por Maria Norberta Amorim, professora catedrática aposentada da Universidade do Minho, que coordena o Grupo de Populações e Saúde do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Pioneira da Demografia Histórica em Portugal, com um trabalho sobre comportamentos demográficos de Antigo Regime de uma paróquia transmontana, "Norberta Amorim é coordenadora científica do Repositório Genealógico Nacional, sedeado na Universidade do Minho, uma base de dados central com ambição de integrar toda a informação paroquial organizada e abrir à diáspora", pode ler-se numa nota do gabinete de imprensa do Governo Regional.

Em cerca de uma centena de publicações, "a palestrante foi aprofundando comportamentos demográficos rurais e urbanos do século XVI ao XX, com uma metodologia específica, abrindo caminho a uma nova História Social com base na Demografia Histórica, que se reflete na série sobre as famílias nos finais do século XIX, referente a cada uma das freguesias do Pico, iniciada em 2004", refere a mesma nota.