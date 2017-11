Complemento regional de pensão nos Açores vai ser ajustado em 2018

Está prevista a manutenção destes apoios sociais e o ajustamento do complemento regional de pensão, garantindo que todos aqueles que passaram a ser beneficiários da prestação social para a inclusão, criada em outubro, continuarão a ser beneficiários” deste complemento, afirmou a secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso.

O anúncio foi feito por Andreia Cardoso à saída de uma audição na Comissão de Assuntos Sociais do parlamento dos Açores, na Horta, no âmbito das propostas de Plano e Orçamento regionais para 2018, que vão ser discutidas e votadas em plenário, no final do mês.

Na ocasião, a governante admitiu que os representantes das instituições particulares de solidariedade social e das misericórdias possam não estar satisfeitos com o volume de verbas inscrito no plano de investimentos do Governo Regional, do PS, para estas áreas, mas salientou que o papel do executivo é gerir bem os dinheiros públicos.

"Temos de definir prioridades em termos de investimento", justificou Andreia Cardoso, reconhecendo que, apesar de ser legítimo que as instituições ambicionem mais, compete ao executivo açoriano "conferir prioridades em função daquilo que são as necessidades reveladas" em cada setor de atividade.

A governante adiantou, por outro lado, que as propostas de Plano e Orçamento regionais garantem a "plena execução dos fundos comunitários", a manutenção das respostas sociais em matéria de infraestruturas e a realização dos investimentos considerados fundamentais em algumas ilhas do arquipélago".