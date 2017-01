A editora Companhia das Ilhas inicia este ano, na ilha de São Miguel, uma colaboração com o Teatro Micaelense, através do projeto "Leituras Dramatizadas".



Em comunicado, a editora revela que a coordenação do projeto, que conta também com a parceria do Instituto Cultural de Ponta Delgada, será de Eleonora Marino Duarte e a apresentação de Leonor Sampaio.

No dia 25 de janeiro a obra escolhida para apresentação será “Al Pantalone”, de Mário Botequilha, um espetáculo de ‘commedia dell’arte’.