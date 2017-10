Comissão Política do PS reúne-se quarta-feira para analisar resultados eleitorais

Tanto o líder do PS, António Costa, como a secretária-geral adjunta deste partido, Ana Catarina Mendes, já salientaram o caráter "histórico" do triunfo alcançado pelos socialistas.

Na segunda-feira, em conferência de imprensa, Ana Catarina Mendes disse que os socialistas conquistaram 159 presidências das 308 câmaras em disputa e mais duas em coligações (Funchal e Felgueiras).

O PS apoiou ainda quatro listas independentes (Anadia, Aguiar da Beira, São João da Pesqueira e Calheta), "o que significa que os socialistas estiveram envolvidos em 165 listas vencedoras", acrescentou.

Quanto à leitura política destas eleições, a direção do PS tem apontado o PSD como o derrotado da noite eleitoral de domingo, recusando, ao mesmo tempo, que a CDU tenha saído penalizada das autárquicas em consequência de o PCP e "Os Verdes" estarem a viabilizar no parlamento a atual solução de Governo.

António Costa afirmou que o resultado de domingo reforça politicamente o Governo, enquanto Ana Catarina Mendes procurou circunscrever a fenómenos de caráter local o facto de o PS ter conquistado à CDU nove câmaras, entre as quais Almada, Barreiro, Alcochete e Beja.

"A leitura que deve ser feita é que estas eleições autárquicas são eleições locais. As vitórias devem-se ao mérito dos nossos candidatos e a um desgaste natural das gestões autárquicas de quem estava no poder", sustentou a secretária-geral adjunta do PS quando questionada sobre as razões da queda da CDU.

Porém, na segunda-feira e hoje, dirigentes do PS referiram à agência Lusa que vão acompanhar "com natural expetativa" o resultado da reunião de hoje do Comité Central do PCP, designadamente em matéria de conclusões sobre a noite eleitoral de domingo e se haverá ou não indícios de alguma mudança de posicionamento dos comunistas face ao Governo, numa altura em que as negociações da proposta de Orçamento do Estado para 2018 entram na reta final.

Ainda no que respeita à Comissão Política Nacional do PS de quarta-feira, António Costa deverá apresentar aos dirigentes socialistas uma análise sobre a atual situação política - isto, a pouco mais de uma semana de o Governo entregar no parlamento a sua proposta de Orçamento do Estado para 2018.

A proposta do Governo de Orçamento para o próximo ano será depois analisada com maior detalhe na reunião da Comissão Nacional do PS, já agendada para o próximo dia 14.