Comissão Europeia sem comentários às previsões de Trump sobre novas saídas da UE

A Comissão Europeia escusou-se a comentar as declarações do presidente eleito norte-americano, Donald Trump, que disse acreditar que outros Estados-membros da União Europeia seguirão o exemplo do Reino Unido e abandonarão o bloco europeu.



“Como sei que uma das vossas queixas habituais aqui na sala de imprensa (da Comissão) é a nossa 'máxima' que não fazemos comentários a comentários, vou reagir a esta questão com uma declaração, que é: nós lemos essa entrevista com interesse”, declarou com um sorriso o porta-voz da Comissão, Margaritis Schinas, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas. Questionado sobre se essa resposta era tudo o que a Comissão Europeia tem a dizer na sequência das “dúvidas existenciais sobre o futuro da UE” levantadas por Trump numa entrevista publicada nas edições de hoje dos jornais britânico The Times e alemão Bild, o porta-voz respondeu simplesmente que “sim”. Na entrevista, Trump disse acreditar que “outros irão deixar” a UE, após o Reino Unido ter decidido em junho de 2016 fazê-lo, num referendo. O presidente eleito norte-americano também voltou a qualificar a NATO como uma organização obsoleta, censurando os seus Estados-membros por não pagarem a sua parte na defesa comum e ‘encostarem-se' aos Estados Unidos.