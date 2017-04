Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Povoação promove várias ações este mês

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Povoação (CPCJP), na ilha de São Miguel, associa-se ao "Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância", promovendo em abril várias iniciativas.



"A CPCJP solicitou a colaboração dos professores, ao longo do presente mês, para dinamizarem uma aula de cidadania junto dos alunos do 1º e 2º ciclo, com a finalidade de os consciencializar para a problemática em questão", adianta em comunicado a organização, acrescentando que, relativamente à comunidade em geral, serão distribuídos panfletos na tarde de 20 de abril.

De acordo com a CPCJP, a realização destas iniciativas só será possível "com o envolvimento de todas as entidades e instituições do concelho".