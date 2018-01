Comerciantes preocupados com pedintes na baixa

O crescente número de indigentes a pedir esmola e a importunar quem passa no centro histórico de Ponta Delgada está a preocupar os empresários.O assunto merece destaque na capa de hoje do Açoriano Oriental

A confissão em tribunal das três funcionárias públicas de que desviaram 1,3 ME do Fundo Regional de Coesão é outro dos assuntos da capa, onde é também noticiado que vai ser proibido o consumo de álcool a menores de 18 anos, bem como as demissões de Elias Pereira da presidência da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada e de António Vasco Viveiros do Conselho Fiscal da mesma instituição.

Na primeira página, o Desporto reserva espaço ao empate em casa do Santa Clara frente ao Sporting de Braga B e ainda à entrevista de João Pacheco de Melo que dirige a Fundação Campo Açores.