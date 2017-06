Comemorações do 178.º aniversário do concelho na segunda-feira

A Câmara da Povoação, nos Açores, assinala, na segunda-feira, o 178.º aniversário do município



As comemorações começam na sexta-feira com um concerto da Orquestra Ligeira da Câmara da Povoação, pelas 22:00 lcais, no Jardim Municipal.

No sábado, sobe ao palco António Raminhos, para um espetáculo de ‘stand up comedy’.

Já a sessão solene realiza-se na segunda-feira nos Paços do Concelho, onde será agraciado com o título de Cidadão Honorário o médico Adelino Dinis Costa Dias, recentemente falecido.