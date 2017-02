Combustíveis aumentam um cêntimo por litro nos Açores

O preço da gasolina de 95 octanas aumenta nos Açores um cêntimo por litro, a partir das 00:00, enquanto os gasóleos rodoviário, colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas sobe dois cêntimos por litro, foi hoje anunciado.



Uma nota de imprensa do Governo Regional adianta que o preço do gás e do fuel para a indústria aumenta dois cêntimos por quilo a partir das 00:00 de quarta-feira, assegurando que "todos os combustíveis continuarão a ter, nos Açores, um preço máximo significativamente inferior ao preço de referência dos combustíveis no mercado nacional".

O Governo dos Açores justifica que as recentes alterações das cotações de referência dos produtos petrolíferos registadas nos mercados internacionais vão levar a uma atualização do preço máximo de venda dos combustíveis na Região Autónoma dos Açores.

Assim, a gasolina de 95 octanas passa a custar 1,41 euros por litro, enquanto o gasóleo rodoviário passa a custar 1,19 euros por litro.

O gasóleo consumido na agricultura passa a custar 0,69 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo consumido nas pescas passa a ser de 0,49 euros por litro.

O gás butano passa a custar 1,46 euros por quilo, enquanto o fuel industrial passa a ter um preço de 0,51 euros por quilo.

No caso da gasolina de 95 octanas, a diferença do preço máximo praticado nos Açores para o preço praticado no continente será de menos 10%, enquanto no gasóleo rodoviário essa diferença será de 12%.

Os preços dos gasóleos consumidos na agricultura e nas pescas terão uma diferença para o mercado nacional de, respetivamente, menos 20% e menos 22%.

Quanto ao gás, o seu preço por quilo passa a ser inferior em 26% ao que é praticado no continente e, no caso do fuel, o preço praticado na Região é inferior em 20% àquele que é praticado no continente.

Os novos preços de venda dos combustíveis no arquipélago foram hoje publicados em jornal oficial e entram em vigor às 00:00 de quarta-feira.