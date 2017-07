Combinação vencedora do Euromilhões

A combinação vencedora do concurso 58/2017 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 01 - 08 - 09 - 26 - 49 e pelas estrelas 5 e 9.

Nenhum apostador acertou hoje na chave vencedora do sorteio do Euromilhões, que terá um 'jackpot' acumulado de 45 milhões de euros na terça-feira, segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

No sorteio de hoje houve dois apostadores que registaram a aposta fora de Portugal e que ganharam o segundo prémio (cujo valor unitário foi de 524.034,00 mil euros) e também não houve apostas registadas em Portugal no terceiro prémio, que contou com três vencedores que vão receber 81.368,99 euros cada um.

Já no quarto prémio, cujo valor unitário ascendeu a 2.296,15 euros, houve 52 vencedores que registaram a aposta fora de Portugal e seis em território nacional.

Como não houve apostadores a vencer o primeiro prémio do sorteio desta noite, na próxima terça-feira, serão sorteados 45 milhões de euros.





Esta informação não dispensa consulta do site oficial