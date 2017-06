"Coliseu vai manter-se como empresa municipal" é a manchete do Açoriano Oriental

As propostas da Câmara de Ponta Delgada para as suas empresas municipais, das quais apenas o Coliseu se mantém como tal, para já, estão em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 17 de junho de 2017.



"Produtores pedem aumento do preço do leite" na abertura da Feira Agrícola dos Açores é o destaque fotográfico do Açoriano Oriental. "Pescadores acusam Governo de ignorar setor" e "Turistas assaltados em Alojamento Local" são outros destaques do jornal.