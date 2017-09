Coligação CDS-PP/PPM à Câmara de Ponta Delgada alerta para falta de centros de noite

"Acho que faltam centros de noite no concelho. (...) Leva a que as pessoas sejam massivamente transferidas para lares quando muitas das vezes ainda têm as suas capacidades para viverem, com apoio, claro, mas autonomamente", afirmou a candidata à maior autarquia dos Açores nas eleições autárquicas de 01 de outubro.

A candidata da coligação CDS-PP/PPM "Juntos por Ponta Delgada" falava depois de ter estado reunida com a Associação de Seniores da ilha de São Miguel.

Bruna Vasconcelos disse que existem alguns exemplos como "investimentos absurdos" na ordem dos "550 mil euros para centros de noite que apenas albergam oito idosos".

"Isto é insustentável e não podemos acatar com estes custos para apenas albergar oito idosos num concelho muito grande e com grandes necessidades", sustentou, alegando que é preciso fazer "um investimento consciente" nesta área de apoio à terceira idade, apontando para o facto de "existirem diversos prédios devolutos afetos à câmara" e "outros que podem ser muito bem adquiridos".

Outra questão abordada na reunião com a Associação de Seniores de São Miguel foi a rede de cuidadores no concelho de Ponta Delgada que, segundo a candidata, "é também inexistente".

"Pretendemos que haja uma cooperação entre as juntas de freguesia, a câmara e as associações para chegarmos cada vez a mais pessoas com mais necessidades", defendeu.

Integram o executivo da Câmara Municipal de Ponta Delgada, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que se recandidata, quatro elementos do PSD, um dos quais como independente, e três membros do PS.

A Câmara de Ponta Delgada é liderada pelo PSD, partido que tem cinco mandatos. Os restantes quatro são do PS.

Às eleições autárquicas de 01 de outubro são também candidatos o atual presidente, José Manuel Bolieiro (PSD), o secretário regional dos Transportes e Obras Públicas, Vítor Fraga (PS), o empresário Rui Matos (PPM), o professor Rui Teixeira (CDU), o arquiteto Kol de Carvalho (BE), o professor José Azevedo (Livre) e o assessor político Pedro Neves (PAN).