COFACO garante nova fábrica no Pico a Duarte Freitas

O presidente do PSD Açores, Duarte Freitas, saiu, esta terça-feira, “confiante” de uma reunião com a administração da COFACO, depois de ter recebido dos responsáveis da conserveira o “compromisso” de investimento numa nova fábrica na ilha do Pico.

“Saímos confiantes desta reunião, na medida em que a administração da COFACO confirmou o compromisso de investir na construção de uma nova fábrica no Pico”, disse Duarte Freitas, em Braga, no final do encontro, em que participou também José António Soares, presidente da câmara municipal da Madalena e da comissão política de ilha do Pico do PSD.





Citado por uma nota de imprensa do partido, o líder dos social-democratas açorianos salientou que, “da parte da administração ficou a garantia de que, se houver aprovação do projeto no primeiro trimestre deste ano, a nova fábrica da COFACO no Pico entrará em funcionamento até final 2019”.





“O sucesso deste investimento no Pico depende agora da celeridade e agilidade do governo regional na aprovação da candidatura”, explicou.





O presidente do PSD/Açores referiu que, “da parte dos promotores do projeto, foi sublinhado que, mais do que por razões económicas, são sobretudo razões históricas e de impacto na ilha do Pico que levam ao esforço para construção da nova fábrica”.





Já o presidente da câmara municipal da Madalena, José António Soares, garantiu que a autarquia vai “assegurar toda a rapidez do processo no licenciamento camarário” da construção da nova fábrica.