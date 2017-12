CMPD transfere 237 300 euros para apoiar obras no Santuário da Esperança

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD), José Manuel Bolieiro, e o Reitor do Santuário da Esperança, cónego Adriano Borges, assinaram, esta terça-feira, um protocolo, tendo a autarquia atribuído a este mesmo Santuário, uma verba de 247 300 euros.

O montante transferido, explica uma nota de imprensa da CMPD, visa a recuperação e regeneração da azulejaria e da pintura de madeira do Coro Baixo do Santuário da Esperança, tendo em conta o interesse e valor patrimonial deste edifício, que foi classificado como imóvel de interesse público em 1953 e integra o Tesouro do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Recorde-se que a azulejaria do Coro Baixo do Convento da Esperança está a ser recuperada, por via de profundas intervenções de restauro e conservação, desde setembro último.



A atribuição da verba autárquica ao Santuário da Esperança foi aprovada por unanimidade na última reunião de Câmara, informa a mesma nota de imprensa.