O Clube K foi hoje eliminado da Taça Challenge feminina de voleibol, ao perder por 3-2 em casa das belgas do Hermes Oostende, na segunda mão dos 16 avos de final.

As açorianas, que já tinham perdido por 3-1 na primeira mão, em Ponta Delgada, em 13 de dezembro de 2017, começaram por perder o primeiro ‘set’ por 25-20.

A formação lusa deu a volta, com parciais de 25-17 e 25-20, mas as belgas apuraram-se com o 2-2, por 25-19, antes de vencerem o derradeiro ‘set’ por 15-12.