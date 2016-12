Clube K de regresso à I Divisão feminina de voleibol

A equipa feminina de voleibol do Clube K assegurou esta manhã, no Funchal, o regresso à I Divisão depois de conquistar o título de campeã da II Divisão nacional



No segundo encontro do playoff de apuramento do campeão nacional, a equipa de António Brilhante venceu o Sports Madeira por 3-0, repetindo o triunfo alcançado na semana anteirior em Ponta Delgada.

Este é o segundo título de campeão nacional da II Divisão feminina conquistado pelo Clube K. O primeiro foi conseguido na época 2004/2005.

Quanto à formação masculina, perdeu sábado com o Volei Viana por 3-1, pela segunda vez, deixando escapar o título e a subida à I Divisão masculina.