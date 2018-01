Clube de Leitura retoma sessões em Angra

A iniciativa, dirigida ao público adulto, tem um limite de 20 participantes, devendo a inscrição prévia ser enviada para o email Maria.LC.Ribeiro@azores.gov.pt ou entregue diretamente na Biblioteca, até 22 de janeiro.

As “Folhas de Quinta” surgem com o objetivo de conhecer, interpretar e apreciar as obras dos escritores convidados para as conversas do “Encontro com o Escritor”, e têm lugar entre as 17h30 e as 19h00, às quintas-feiras, quinzenalmente, com exceção dos meses de julho a outubro.

Conforme explica uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), nestas sessões, os participantes "lêem previamente algumas obras ou excertos das obras escolhidas, propondo-se depois, a partir do livro escolhido, um conjunto de interpretações que ajudarão os participantes a descobrir, através das personagens e da construção narrativa, uma filosofia de vida, que vai ao encontro dos temas universais da literatura".