Clinton diz que ameaça de Trump sobre acordo nuclear com Irão é "perigosa"

Numa entrevista gravada para a cadeia de televisão CNN que deverá ser divulgada no domingo, Hillary Clinton diz acreditar que o seu antigo adversário está a “minar a validade dos compromissos dos Estados Unidos para com outros países”. A antiga secretária de Estado norte-americana considera que Trump, na sua insistência de retirar a certificação ao acordo nuclear iraniano faz os EUA parecerem "tontos e pequenos, jogando o jogo dos interesses iranianos". Na sexta-feira, Donald Trump acusou o Irão de violar o acordo de 2015, advertindo os iranianos para a correção de uma série de "falhas" naquele compromisso, embora não tenha avançado com uma proposta de sanções. Juntamente com a Alemanha, França, Grã-Bretanha, Rússia, e China, os EUA assinaram um acordo com o Irão, em 2015, para que o país travasse o seu programa nuclear. O Presidente dos EUA pode recusar "certificar" o cumprimento de Teerão dos compromissos assumidos no âmbito do tratado, apesar das garantias da Agência Internacional de Energia Atómica. Caso Trump não certifique, cabe ao Congresso dos EUA decidir se as sanções levantadas em 2015 devem voltar a vigorar. O regresso das sanções ditaria o fim do acordo.