Cliff Diving regressa ao Anel da Princesa a 14 de julho

Os locais e datas da décima edição da Red Bull Cliff Diving World Series já foram divulgados e, como tal, é já possível confirmar-se que o ilhéu de Vila Franca do Campo será novamente palco da competição, a 14 de julho.

O 'Anel da Princesa' faz assim parte de um conjunto de sete locais e etapas onde a prova de saltos de grande altura mais conceituada do mundo irá decorrer; Texas, Bilbao, Sisikon, Copenhaga, Mostar e Polignano a Mare são as outras cidades contempladas no circuito e anunciadas pela própria entidade.

O colombiano Orlando Duque e a mexicana Adriana Jiménez, recorde-se, conquistaram a segunda etapa do circuito mundial, que se realizou o ano passado em Vila Franca do Campo.