Cliff diving puro nos Açores exige dos atletas nervos de aço (vídeo)

Pretendentes ao trono vão ter de dar um passo em frente para desafiar os atuais campeões na única competição do ano com saltos a partir das falésias



O hexacampeão mundial do Red Bull Cliff Diving World Series, o britânico Gary Hunt, já abriu a sua conta em 2017 com uma vitória e, agora, quer conquistar no arquipélago dos Açores o ‘hat-trick’ de vitórias na única competição do circuito deste ano em que os atletas saltam diretamente das rochas.

Já no que diz respeito à competição feminina, a australiana Rhiannan Iffland também já está na liderança do Ranking e chega ao ilhéu de Vila Franca do Campo como campeã em título da etapa.

