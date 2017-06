Cláudia Martins é a candidata do PSD à Câmara da Praia da Vitória

O PSD vai candidatar à Câmara da Praia da Vitória, na ilha Terceira, Açores, Cláudia Martins, especialista em estudos europeus e relações internacionais.



A cabeça de lista, de 28 anos, natural das Lajes, é licenciada em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa e mestranda na mesma área na Universidade dos Açores, informa uma nota de imprensa.

Segundo a mesma nota, Cláudia Martins "acompanha, desde 2014, a eurodeputada Sofia Ribeiro na sua missão de representação dos açorianos no Parlamento Europeu, onde, no decorrer das suas funções se concentra nas pastas do Emprego e Assuntos Sociais, assim como nos trabalhos da delegação para as relações União Europeia-Canadá".

"Toda a experiência e conhecimento que tenho vindo a adquirir em várias áreas pretendo agora colocar ao serviço dos praienses", diz a candidata, citada pelo gabinete de imprensa do PSD/Açores.

Para a candidata às eleições autárquicas de 01 de outubro, "dar continuidade ao que está é deixar um concelho definhar", considerando que não se pode continuar a justificar os problemas da Praia da Vitória "com a redução do efetivo americano" na base das Lajes.

"A Praia e os praienses representam muito mais que uma base das Lajes", refere Cláudia Martins, notando que o concelho é "as suas empresas, que precisam de um ambiente favorável à sua ação", e os "seus jovens altamente qualificados, que merecem condições para se fixarem no concelho".

De acordo com a cabeça de lista, é urgente "devolver o lugar de centralidade que o concelho tem nos Açores e no mundo", defendendo que a sua candidatura é "uma alternativa que pretende libertar o concelho de dependências, através de um processo de arejamento cívico, cultural e social".

A Câmara da Praia da Vitória é liderada pelo PS que, em 2013, conquistou cinco dos sete mandatos. Os restantes dois são do PSD.