Cláudia Cabrita assume o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Pico

Cláudia Cabrita é licenciada em Psicologia pela Universidade de Évora, possuindo ainda Pós-Graduação em Gestão Estratégica e Desenvolvimento de Recursos Humanos e em Direção Hoteleira.

A nova presidente acumula experiência no ramo da formação profissional, nomeadamente em áreas como a comunicação e o comportamento organizacional, tendo desempenhado funções nesta área na Escola Profissional do Pico, refere nota do Gacs.

Atualmente, é Presidente da Direção da Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico, com responsabilidades nas áreas da gestão do orçamento e planeamento, cargo que exerce desde março de 2016.

Cláudia Cabrita assume as funções de Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Pico a partir de 26 de abril, substituindo no cargo Maria de Jesus Oliveira.