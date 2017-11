'Clássicos de Natal' regressam ao Coliseu Micaelense

O espetáculo 'Clássicos de Natal' protagonizado pelo Coral de São José vai realizar-se, este ano, no dia 10 de dezembro, às 17h00, no Coliseu Micaelense, foi esta sexta-feira anunciado em conferência de imprensa.

Esta edição dos 'Clássicos de Natal' vai contar com a participação do Coro sinfónico do Coral de São José, da Sifonietta de Ponta Delgada, de Dora Rodrigues (soprano), Paulo Ferreira (tenor), André Henriques (barítono) e Luís Filipe Carreiro (direção musical).

Como a ocasião estará também destinada a divertir o público mais jovem, no intervalo, o foyer daquela casa de espetáculos irá receber a atuação dos Du-Dé-Du e alguns membros da Pontilha – Associação Cultural vão estar a receber as pessoas, informa uma nota de imprensa da autarquia.