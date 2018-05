Cisco Bottle estreia novo tema e lança videoclipe (vídeo)

O lançamento do novo trabalho decorreu, este sábado, no Raíz Bar, em Ponta Delgada, num concerto onde a banda aproveitou ainda para mostrar outros dos temas que tem andado a preparar em estúdio, desde novembro de 2017.



O projeto Cisco Bottle arrancou em 2011 por iniciativa do guitarrista Cisco Botelho e hoje prossegue com Eddy Brasil na voz, João Godinho no baixo e João Bettencourt na bateria.

“Comecei isto como um projeto a solo, mas depois – com o envolvimento de todos os outros membros – percebi que tinha uma banda”, deu conta Cisco Botelho, em entrevista ao programa ‘Curtas’, conduzido por Paulo Fialho, na rádio Açores-TSF.

As influências são várias e vão visitando géneros como o blues, o country e o jazz. A massa sonora de Cisco Bottle apresenta, portanto, “um pouco de tudo” e resulta de um processo de criação que contempla as ideias de todos.

Como fez questão de salientar o guitarrista e o mentor do projeto, “todos nós fazemos arranjos, todos nós compomos e a partir daí Cisco Bottle tornou-se naquilo que é”.

E Cisco Bottle, refira-se, não obstante os vários estilos musicais a que vai beber, é uma banda que respira rock, sobretudo, aquele que era feito a partir dos Estados Unidos da América para o resto do mundo, nos anos 90.

Ora, o single ‘Bringin' it Down’ espelha muito dessa vertente rock, profundamente vincada por bandas como os Guns n’ Roses. O videoclipe, esse, segue em concordância com a atmosfera sonora da época e conta com a particularidade de ser resultado de outros valores regionais, para além daqueles que compõem a banda.

“Trabalhámos com a empresa Line Up Productions – muito profissional – e com atores e atrizes regionais – que não são profissionais, mas tiveram que o ser e fizeram um papel fenomenal. Agora, o videoclip está aí, nas plataformas online, para as pessoas o poderem ver”.

Bringin’ it Down faz parte de um conjunto de cinco originais que Cisco Bottle tem estado a gravar, desde novembro último, com o apoio do produtor musical Emanuel Cabral.

Na verdade, a banda micaelense inclui no seu repertório musical ‘covers’ de bandas como AC/DC, Deff Lepard e Whitesnake, mas é para a produção de originais que o foco de Cisco Bottle está apontado.