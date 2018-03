Cirurgias programadas "progressivamente" retomadas no HDES

"A programação cirúrgica está a ser progressivamente retomada" no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, e a previsão é a de que "até sexta-feira esteja já a funcionar em pleno", informou o Gabinete de Relações Públicas e Comunicação daquela unidade hospitalar.

Recorde-se que o HDES suspendeu até este domingo as cirurgias programadas, uma ação que visou fazer face à grande afluência de doentes devido à gripe, mas que não deixou de assegurar as operações urgentes, como divulgou a Agência Lusa, na passada semana.

Esta segunda-feira, respondendo a questões colocadas pela rádio Açores-TSF, o gabinete de comunicação do HDES deu conta que a medida tomada não afetou "os doentes com patologias prioritárias (tumores, doentes já internados aguardar cirurgia, cirurgias já agendadas com cirurgiões não residentes ou que implicasse material requisitado do exterior)".

Além disso, "também não foram afetadas cirurgias de ambulatório e pequenas cirurgias nem as cirurgias de urgência", acrescentou.

Mais informou que "os utentes eventualmente agendados para esta semana seguirão a sua programação nos próximos dias assim que a atividade normal for retomada e se possível até incrementada".