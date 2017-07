Cinemas tiveram aumento de um milhão de espectadores no primeiro semestre

As salas de cinema portuguesas tiveram um aumento de um milhão de espetadores, no primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2016, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).



De acordo com os dados estatísticos do ICA, 7,9 milhões de espetadores passaram pelas salas de cinema entre janeiro e junho, ou seja, mais um milhão do que nos primeiros seis meses de 2016. As receitas de bilheteira tiveram um aumento de 5,9 milhões de euros para um total de 41,3 milhões de euros. Em comunicado, o ICA sublinha que o mercado cinematográfico português está em crescimento e refere a estreia comercial de 22 longas-metragens portuguesas naquele período. O filme português mais visto foi “Jacinta”, de Jorge Paixão da Costa, com 45.200 espectadores. A nova direção do ICA refere ainda que foram concluídas 15 longas-metragens e 12 curtas-metragens com apoio financeiro do organismo, “o que representa um crescimento de 58,8 por cento face ao primeiro semestre de 2016”. O filme mais visto pelos portugueses no primeiro semestre foi “Velocidade furiosa 8”, de F. Gary Gray, com 786 mil espetadores.