Cinemas portugueses perdem espetadores e receitas em março

As salas de cinema portuguesas registaram em março uma quebra de espectadores e de receita de bilheteira, comparando com o mesmo mês de 2016, segundo dados mensais do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).



No mês passado, o circuito de exibição comercial contou com 1,2 milhões de espectadores e 6,3 milhões de euros de receita bruta de bilheteira, ou seja, menos 136 mil bilhetes emitidos e menos 459 mil euros, respetivamente, do que em março de 2016. "São Jorge", de Marco Martins, foi o filme português mais visto em março, com 33.845 espectadores, seguindo-se a comédia "Malapata", de Diogo Morgado, com 14.244 espectadores, e "Zeus", de Paulo Filipe Monteiro, com 6.866 espectadores. O filme mais visto em março foi "As cinquenta sombras mais negras", de James Foley, com 433.390 espetadores e 2,3 milhões de euros de receita bruta de bilheteira.