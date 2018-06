Cinco detidos e 305 doses de heroína apreendidas pela PSP

As detenções, dá conta o comunicado da PSP enviado a esta redação, "foram realizadas no âmbito de investigações em curso e contou com a realização de diversas diligências dirigidas por um Magistrado do DIAP de Ponta Delgada ao longo de diversos meses".







Os detidos são suspeitos de desenvolverem a sua actividade ilícita de venda de estupefacientes em vários locais da cidade de Ponta Delgada e um deles, em particular, de traficar em várias freguesias do Concelho da Ribeira Grande





Dois dos detidos ficaram em prisão preventiva e três obrigados a apresentações na esquadra da área de residência.