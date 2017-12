Meia centena de líderes mundiais reúnem-se hoje em cimeira em Paris

Também presente no encontro, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, fará uma intervenção durante a manhã, estando marcada para a tarde a participação do primeiro-ministro, num painel sobre a descarbonização da economia e no qual vão intervir também, entre outros, a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy.

No encontro, promovido pelo Presidente francês e destinado a impulsionar o Acordo de Paris sobre o clima (assinado há dois anos e ao qual Donald Trump renunciou) vai estar também o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, que encerra a iniciativa.

Segundo a presidência francesa, vão estar na cimeira mais de 2.000 “atores chave”, do setor público e privado, dos chefes de governo de Espanha, México ou Reino Unido, ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, do ator Leonardo DiCaprio ou ao multimilionário Bill Gates.

Na chamada “One Planet Summit” os Estados Unidos estão representados pelo encarregado de negócios da embaixada em Paris, por decisão da Casa Branca, segundo a presidência francesa.

O objetivo é, segundo o Palácio do Eliseu, impulsionar os “atores envolvidos” e os projetos ligados à luta contra as alterações climáticas “de uma forma muito concreta”.

A cimeira foi anunciada em julho pelo Presidente francês, Emmanuel Macron como uma forma de retomar a questão da luta contra as alterações climáticas e a redução da emissão dos gases com efeito de estufa, após a decisão (em junho) dos Estados Unidos de saírem do Acordo de Paris.

Concluído em 12 de dezembro de 2015 durante a conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP21) em Paris, assinado por quase todos os países do mundo, o Acordo de Paris entrou em vigor a 04 de novembro de 2016. Visa limitar a subida da temperatura mundial reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa.